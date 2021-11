Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 18. November 2021, kam es gegen 15.55 Uhr auf der Friesoyther Straße zu einem Verkehrsunfall: Eine 12-jährige Fußgängerin aus Barßel beabsichtigte, die "Friesoyther Straße" vor einem an einer Haltestelle haltenden Bus zu überqueren. Eine 52-jährige PKW-Fahrerin, welche die "Friesoyther Straße" in Fahrtrichtung Harkebrügge befuhr, überholte in diesem Moment den Bus und kollidierte mit dem Mädchen. Das Kind wurde schwer verletzt mit dem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 2200 Euro.

Saterland - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 18. November 2021, kam es um 21.55 Uhr auf der Straße Am Ostermoor zu einem Verkehrsunfall: Eine 19-Jährige aus Barßel verlor die Kontrolle über Ihr Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Ihr PKW kam im Grünstreifen zum Stillstand. An ihrem PKW entstand Sachschaden in Höhe von 6000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die 19-Jährige blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell