POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Einbruch in Wohnhaus

Am Mittwoch, 17. November 2021, zwischen 16.00 Uhr und 19.15 Uhr, kam es in der Eichendorffstraße zu einem Einbruch in das Wohnhaus eines 75-jährigen Böselers: Bislang unbekannte Täter nutzen die Abwesenheit des Geschädigten und verschafften sich gewaltsam Zutritt in das Einfamilienhaus. Sie durchsuchten sämtliche Räume und entwendeten Bargeld in derzeit noch unbekannter Höhe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bösel unter Tel.: (04494) 922620 entgegen.

Saterland - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 17. November 2021, wurde gegen 11.45 Uhr auf der Elisabethfehner Straße ein 15-Jähriger aus Barßel auf einem Kleinkraftrad festgestellt, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Saterland - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 14. November 2021, kam es um 14.00 Uhr auf der Wittensander Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 71-Jähriger aus Ostrhauderfen befuhr mit einem Pkw die Wittensander Straße in Richtung Idafehn. Eine 22-Jährige aus Moormerland befuhr mit ihrem PKW die Wittensander Straße in entgegengesetzte Richtung. Beim Abbiegen auf die Auffahrt auf die Bundesstraße B72 übersah sie den entgegenkommenden 71-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß. Es entstand Sachschaden an beiden Pkw (Gesamtschadenshöhe: 9000 Euro). Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit. Die Beteiligten blieben unverletzt.

Barßel - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Mittwoch, 17. November 2021, wurde um 12.05 Uhr auf der Langen Straße ein 25-jähriger PKW-Fahrer aus Barßel kontrolliert. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass er unter Betäubungsmitteleinfluss stehen könnte. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Dem 25-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

