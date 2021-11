Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Diebstahl einer Kupferskulptur

In der Zeit zwischen Sonntag, 14. November 2021, 00.00 Uhr, und Montag, 17. November 2021, 12.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in Stratmanns Gärten eine ca. 50 cm große Kupferskulptur (Junge mit Flöte) von einem Granitsockel, der sich im frei zugänglichen Garten hinter der Hecke des Gartens einer 85-jährigen Frau aus Löningen befunden hatte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter Tel.: (05432) 803840 entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl eines Fahrradsattels

Am Mittwoch, 17. November 2021, zwischen 20.00 Uhr und 22.45 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter den schwarzen Ledersattel eines Pedelecs eines 69-Jährigen aus Cloppenburg. Das Fahrrad war zum Tatzeitpunkt im Fahrradstand am Bahnhof abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung an Kfz

Am Mittwoch, 17. November 2021, zwischen 07.30 Uhr und 13.40 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter PKW DACIA Sandero einer 20-Jährigen aus Friesoythe. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Der PKW war zum Tatzeitpunkt auf dem Mitarbeiterparkplatz des St.-Josefs-Hospitals in der Resthauser Straße abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Garrel - Einbruch in Wohnhaus

Am Mittwoch, 17. November 2021, zwischen 14.00 Uhr und 18.00 Uhr, kam es in der Waldenburger Straße zu einem Einbruch in das Wohnhaus eines 67-jährigen bzw. 71-jährigen Ehepaares: Bislang unbekannte Täter nutzen die Abwesenheit der Geschädigten und verschafften sich gewaltsam Zutritt in das Einfamilienhaus. Sie durchsuchten mehrere Räume. Ob etwas entwendet wurde, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter Tel.: (04474) 939420 entgegen.

Cappeln OT Schwichteler - Diebstahl von PKW-Katalysatoren

In der Zeit zwischen Montag, 10. November 2021, 00.00 Uhr, und Mittwoch, 17. November 2021, 20.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Ladestraße die Katalysatoren von zwei abgemeldeten Pkw des Herstellers RENAULT (Kangoo) und SKODA (Fabia). Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cappeln unter Tel.: (04478) 958600 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell