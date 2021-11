Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland- Fahren ohne Führerschein

Am Dienstag, den 16.November 2021, gegen 07.20 Uhr, befuhr ein 35-jähriger Barßeler mit seinem Kleinkraftrad die Hauptstraße. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins war. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet und eine Weiterfahrt untersagt.

Barßel- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, den 16.November 2021, gegen 16.00 Uhr, befuhr ein 47-jähriger Barßeler mit seinem PKW die Hauptstraße in Richtung Saterland. Als er nach rechts auf einen Parkplatz abbiegen wollte, übersah er einen 17-Jährigen aus Barßel, der mit seinem Fahrrad den rechtsseitigen Radweg in Richtung Saterland befuhr und kollidierte mit diesem. Der Radfahrer erlitt leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 125 Euro.

