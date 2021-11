Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland/Strücklingen- Diebstahl von Mähroboter

Zwischen Sonntag, den 14. November 2021, gegen 14.37 Uhr und Montag, den 15. November 2021, um 11.00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Personen einen Mähroboter der Marke Stihl, Typ RMI 4227 samt Parkplatz von einem Grundstück Am Wiesengrund. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1600 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland unter Tel.: 04498-923770 entgegen.

Bösel- Sachbeschädigung an Feuerwehrhütte

Zwischen Samstag, den 13. November 2021, gegen 15.00 Uhr und Sonntag, den 14. November 2021, um 15.00 Uhr wurde durch bislang unbekannte Personen die Feuerwehrhütte im Heideweg mit Farbe besprüht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist zurzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bösel unter Tel.: 04494-922620 entgegen.

Barßel - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, den 15.November, gegen 13.30 Uhr befuhr ein 84-jähriger Barßeler mit seinem PKW die Schillerstraße. An der Einmündung zur Friesoyther Straße übersah er einen 82-jährigen Barßeler, der mit seinem Fahrrad den dortigen Radweg in ortsauswärtige Richtung befuhr und kollidierte mit diesem. Der Radfahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 50 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell