Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Ladendieb flüchtet

Eine bislang unbekannte Person betrat am Montag, 15. November 2021, um 14.30 Uhr, ein Bekleidungsgeschäft in der Bahnhofsstraße, entwendete zwei Jacken und flüchtete mit einem Fahrrad Richtung Innenstadt. Der bislang unbekannte Täter soll kurze Haare, eine medizinische Maske, helle Jeans, Sneakers und einen grauen Pullover getragen haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Versuchter Einbruch in ein leerstehendes Einfamilienhaus

In der Zeit zwischen Freitag, 12. November 2021, 00.00 Uhr und Sonntag, 14. November 2021, 15.30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Personen Zugang zu einem leerstehenden Einfamilienhaus im Brookweg. Es wurde kein Diebesgut entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Löningen - Fahren trotz Fahrverbot

Am Montag, 15. November 2021, um 12.50 Uhr, fuhr ein 44-jähriger Löninger mit seinem Auto auf der Lagestraße, obwohl ein rechtskräftiges Fahrverbot vorlag.

Cappeln - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Freitag, 12. November 2021, 12.00 Uhr und Montag, 15. November 2021, 7.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Baum auf dem Grundstück einer Grundschule Am Kirchplatz. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cappeln unter 04478 958600 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 15. November 2021, zwischen 7.00 Uhr und 12.30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Kleintransporter im Herzog-Erich-Ring. Die Person entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Lastrup - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Montag, 15. November 2021, um 17.10 Uhr, fuhr ein 77-jähriger Lastruper mit seinem Auto und ein 30-jähriger Autofahrer aus Essen in dieser Reihenfolge die B68 von Cloppenburg in Richtung Hemmelte. Der Lastruper musste verkehrsbedingt bremsen. Dies übersah der 30-jährige Mann und fuhr mit seinem Pkw auf das Fahrzeug des Esseners auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Beide Beteiligte wurden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell