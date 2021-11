POL-CLP: weitere Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Lastrup - Verkehrsunfall

Am Montag, 15. November 2021, kam es gegen 12.10 Uhr auf der Bundesstraße B213 in Höhe des Lastruper Gewerbegebietes, auf der Vlämischen Straße, zu einem Verkehrsunfall:

Ein 63-jähriger Fahrer einer Sattelzugmaschine mit Planenverdeck, wohnhaft in Langwedel, befuhr die B213 aus Fahrtrichtung Cloppenburg kommend in Fahrtrichtung Lastrup, als er in Höhe der Abfahrt zur Gemeinde Essen (Oldenburg)/Vechta aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Die Sattelzugmaschine durchbrach zunächst eine Leitplanke, bevor sie im Seitenraum auf einer rechtsseitig an die B213 angrenzende Wiese in Höhe des dortigen Autohauses auf die Seite kippte und zum Stillstand kam. Der Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Bevor die Sattelzugmaschine geborgen werden kann, muss zunächst die Ladung (Hundefutter) umgeladen werden. Für die eigentlichen Bergungsarbeiten, die vermutlich im Laufe des späten Nachmittags erfolgen werden, wird die Bundesstraße B213 voll gesperrt werden müssen. Zur Schadenshöhe liegen derzeit noch keine Informationen vor.

