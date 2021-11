Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe- versuchter Einbruch in Waschanlage

Am Montag, den 08.November 2021, zwischen 03.00 Uhr und 03.10 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter gewaltsam in das Büro einer Autowaschanlage am Niedersachsenring einzudringen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Tel.: 04491-93160 entgegen.

