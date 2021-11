Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verkehrsunfall

Am Samstag, 13.11.2021, gegen 09.15 Uhr, befuhr ein 35-jähriger Cloppenburger mit einem Pkw den Brookweg in Cloppenburg in Fahrtrichtung Industriezubringer. Ein 20-jähriger Mann aus Großenkneten befuhr mit einem Transporter die Straße in entgegengesetzter Richtung und beabsichtigte, sein Fahrzeug zu wenden. Beim Wendemanöver kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Cloppenburger wurde durch den Unfall leicht verletzt. An beiden Schaden entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

