Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariats Vechta vom 14.11.2021

Cloppenburg/Vechta (ots)

Neuenkirchen-Vörden - Versuchter Einbruchdiebstahl

In der Zeit von Donnerstag, 11.11.2021, 10:00 Uhr bis Freitag, 12.11.2021, 20:00 Uhr wurde versucht in ein Wohnhaus in der Bahnhofstraße einzubrechen. Unbekannte Täter zerstörten zunächst die Glasscheibe eines Kellerfensters und hoben dieses anschließend aus der Verankerung und verschafften sich so Zugang. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nicht. Am Fenster entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro.

Vechta - Sachbeschädigung an PKW

In der Zeit vom 10.11.2021 bis zum 13.11.2021 wurde ein PKW auf einem Grundstück der "Kleine Kirchstraße" in Vechta beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2000EUR.

Visbek - Körperverletzung

Am Sontag, 14.11.2021, gegen 03:45 Uhr kam es in der Astruper Straße zu einer Körperverletzung. Ein 53-jähriger aus Visbek hatte dabei einen 27-jährigen aus Visbek bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festhalten wollen, da dieser zusammen mit einem Begleiter mit einem Fernseher unter dem Arm zu dieser Uhrzeit unterwegs war. Der 27-jährige zeigte sich damit nicht einverstanden und schlug mit der Faust auf den 53-jährigen ein. Dieser wurde dadurch leicht verletzt. Letztendlich gehörte der Fernseher dem 27-jährigen, der mit seinem Begleiter von einem Spieleabend auf dem Weg nach Hause war.

Vechta -Verkehrsunfall

Am Samstag, 13.11.2021, gegen 18:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines größeren Einkaufszentrums an der Falkenrotter Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem VW Passat und einem Peugeot 208. Beide beteiligte Fahrzeugführer, ein 59-jähriger aus Lohne sowie ein 18-jähriger aus Bakum, machten völlig unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang. Zeugen konnten vor Ort nicht mehr festgestellt werden. Durch den Verkehrsunfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Vechta, Tel.: 04441/943-0 zu melden.

Steinfeld - Sachbeschädigung an KFZ

In der Zeit von Freitag, 12.11.2021, 20:30 h bis Samstag, 13.11.2021, 11.30 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter einen PKW Daimler eines 60-jährigen aus Lohne. Dieser war zur Tatzeit in der Großen Straße geparkt abgestellt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Steinfeld in Verbindung zu setzen. Tel.: 05492/960660

