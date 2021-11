Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariats Vechta vom 13.11.2021

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Gefährliche Körperverletzung

Am 13.11.2021, gegen 05:15 Uhr, kam es zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 20-jährigen aus Neuenkirchen-Vörden in der Schützenstraße in Damme. Der 20-jährige wurde durch einen bislang unbekannten, männlichen Täter erst zu Boden geschubst und anschließend mehrfach ins Gesicht getreten. Hierbei erlitt das Opfer leichte Verletzungen. Der Täter flüchtete unerkannt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei Damme (05491-999360) zu melden.

Lohne - Raub

Die Polizei hat gegen einen 18-Jährigen aus Lohne wegen des Verdachts des Raubes ein Strafverfahren eingeleitet. Nach ersten Ermittlungen der Polizei entwendete der 18-Jährige einem 19-Jährigen aus Vechta am Freitag (12.11.2021) gegen 20.30 Uhr in Lohne auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Brinkstraße die Geldbörse, nachdem er diesen zuvor mit der Faust geschlagen hatte. Er nahm dann aus der Geldbörse Bargeld und ging damit einkaufen (alkoholische Getränke). Beamte der Polizei Lohne nahmen den 18-Jährigen, der sich in Tatortnähe aufhielt, in Gewahrsam. Da er offenbar unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Lohne - Einbruch in Kirche

Unbekannte Täter brachen in der Nacht auf Freitag (12.11.2021) in Lohne, Franziskusstraße, in die St.-Michael-Kirche ein. Es ist bislang unklar, ob die Einbrecher Diebesgut erlangen konnten. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel: 04442-808460) entgegen.

Lohne - Küchenbrand

Am Freitag (12.11.2021) geriet in Lohne, Ortsteil Bokern-Ost, Am Sillbruch, in einer Stallanlage eine Küchenzeile in Brand. Die alarmierte Feuerwehr Lohne brauchte nicht mehr einzugreifen, da das Feuer durch dort anwesende Personen schnell gelöscht werden konnte. Es entstand geringer Sachschaden.

Lohne - Fahren unter Drogeneinfluss

Die Polizei Lohne ermittelt gegen einen 17-Jährigen aus Lohne. Dieser befuhr am Freitag (12.11.2021) gegen 08.00 Uhr in Lohne mit seinem Kleinkraftrad die Landwehrstraße und wurde durch eine Streife kontrolliert. Der Jugendliche zeigte drogenbedingte Auffälligkeiten. Ein Schnelltest bestätigte einen Drogenkonsum. Dem 17-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Nur eine Stunde später war der junge Mann aus Lohne wieder mit seinem Kleinkraftrad in Lohne auf der Landwehrstraße unterwegs. Ihm wurde erneut eine Blutprobe entnommen.

Lohne - Verkehrsunfall, eine Person verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Freitag (12.11.2021) in Lohne auf dem Bergweg wurde eine Person verletzt. Gegen 16.35 Uhr befuhr eine 20-Jährige aus Lohne mit ihrem Pkw den Bergweg in Richtung Vechta und erkannte zu spät, dass vor ihr eine 39-Jährige aus Lohne mit ihrem Pkw verkehrsbedingt anhalten musste. Die 20-Jährige fuhr auf den Pkw der 39-Jährigen auf. Im Pkw der 39-Jährige erlitt eine 57-jährige Mitfahrerin aus Lohne leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Vechta - Einbruchdiebstahl

In der Zeit von Montag, 01.11.2021 bis Freitag, 12.11.2021 brachen unbekannte durch Aufhebeln eines Fensters in ein Wohnhaus in der Bachstraße ein. Dort durchwühlten sie nahezu das komplette Wohnhaus. Entwendet wurden nach ersten Erkenntnissen nichts. Am Fenster entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro.

