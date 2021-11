Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Serie von Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen bzw. Personenkraftwagen

56462 Höhn (ots)

In der Nacht vom 31.10.2021 (Halloween) auf den 01.11.2021 (Allerheiligen) kam es im Bereich der gesamten Ortslage Höhn zu diversen Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen. Die Fahrzeuge wurden dabei mit einem möglicherweise scharfen Gegenstand zerkratzt. Aufgrund der Parksituation der Fahrzeuge, dem Schadensbild und der Lage der Beschädigungen muss von mutwilliger Sachbeschädigung ausgegangen werden und eine Beschädigung als Unfallfolge kann ausgeschlossen werden. Der Gesamtschaden beläuft bisherigen Schätzungen zufolge auf etwa 42000 Euro. Die Anzahl der beschädigten Fahrzeuge liegt bei 25 Personenkraftwagen. Um Mitteilung von Täterhinweisen wird gebeten. Zeugen werden gebeten, sich bei sachdienlichen Hinweisen mit der Polizei in Westerburg unter (02663) 9805-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell