Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche in Wohnungen, Büro, Imbiss und Pkw/ Autos zerkratzt

Iserlohn (ots)

Am Freitag, zwischen 2.50 und 20 Uhr, wurde an der Gerichtsstraße versucht, eine Wohnungseingangstür aufzubrechen. Zwischen Dienstag vor einer Woche und Sonntagabend sind Einbrecher in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Mendener Straße eingedrungen. Sie entwendeten ein Sony-TV-Gerät eine JBL-Musikanlage. Ein Nachbar hatte am Freitag gegen 0.30 Uhr Geräusche im Flur vor der Wohnung des Geschädigten gehört.

Heute Morgen gegen 0.20 Uhr sind Unbekannte am Theodor-Heuss-Ring in einen Imbiss eingedrungen. Sie verwüsteten das Inventar und entwendeten Bargeld. Beim Verlassen des Lokals zertrümmerten sie eine Scheibe im Eingangsbereich. Mehrere Nachbarn informierten die Polizei über verdächtige Geräusche. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Ergebnis. Die Beamten sicherten Spuren.

Unbekannte sind in der Nacht zum Samstag in Büroräume an der Zimmerstraße eingebrochen. Sie öffneten gewaltsam ein Fenster und entwendeten u.a. mehrere Computer-Monitore und eine Kaffeemaschine. In derselben Nacht gab es einen weiteren Einbruch in einen Wohnraum desselben Gebäudekomplexes. Dort entwendeten Täter diverse Jacken. Die Einbrecher scheiterten lediglich an der Tür eines Kellerraumes. Dort hielt die Tür stand.

In einer Tiefgarage an der Treppenstraße hat sich ein Unbekannter am Sonntag Zugang zu einem grauen VW Golf Sportsvan verschafft. Sie entwendeten den Fahrzeugschein und einen Schlüsselbund.

In der Nacht zum Sonntag wurde ein im Parkhaus der Deutschen Bank am Nordengraben geparkter grauer Audi A3 zerkratzt. Am Freitag zwischen 7.45 und 11.15 Uhr zerkratzte ein Unbekannter an der Erich-Nörrenberg-Straße einen blauen Corsa. Ein 85-jähriger Mendener wurde am Freitag beim Einkaufen am Alten Rathausplatz bestohlen. Während eines Besuch in einer Spielhalle muss ihm jemand die Geldbörse aus der Gesäßtasche gezogen haben. Zwischen Freitagnachmittag und Sonntagabend wurde an der Bertholdstraße ein Fahrrad gestohlen. Das schwarze Zündap-Mountainbike mit weißen und grünen Dekoaufklebern stand verschlossen im Innenhof eines Mehrfamilienhauses. Am Vödeweg wurde am Donnerstag zwischen 7.15 und 16.45 Uhr ein Herrenfahrrad gestohlen. In einem Mehrfamilienhaus an der Wermingser Straße hat am Sonntagmorgen kurz nach 1 Uhr ein Mitbewohner im Flur in den Kinderwagen der Nachbarn uriniert. Die geschädigten Eltern erstatteten Anzeige wegen Sachbeschädigung. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell