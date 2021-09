Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schüsse aus dem Auto

Werdohl (ots)

Am 04.09.2021, gegen 15:45 Uhr, informierten mehrere Bürger die Polizei über Schüsse und Knallgeräusche in der Werdohler Innenstadt. Auch blockierten mehrere Fahrzeuge die Neuenrader Straße. Die eingesetzten Beamten trafen auf eine Hochzeitsgesellschaft inklusive Brautpaaar mit etwa acht Fahrzeugen. Bei der Überprüfung wurde bei einem 21-jährigen Mann aus Neuenrade eine PTB Waffe aufgefunden. Dieser hatte nach ersten Erkenntnissen der Polizei mehrfach aus einem roten Audi RS heraus in die Luft geschossen. Den Neuenrader erwartet nun ein Strafverfahren. Die übrigen Teilnehmer des Hochzeitskorsos erhielten Platzverweise. (Becks)

