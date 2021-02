Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Achtung, Kontrolle!

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Bei Verkehrskontrollen am Samstagmittag in Rockenhausen und Umgebung haben die Ordnungshüter mehrere Verstöße geahndet. Zwei Verkehrsteilnehmern wurde die Weiterfahrt untersagt, da sie illegale Veränderungen an ihren Autos vorgenommen haben. Die meisten Beanstandungen resultierten wegen Verstößen gegen die Gurtpflicht. Ein Pkw-Führer muss mit einer Anzeige wegen der Handy-Benutzung während der Fahrt rechnen. Die Polizei kündigt weitere Kontrollen an. |pirok

