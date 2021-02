Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in Vereinsheim

Sankt Julian (ots)

Bislang unbekannte Täter brechen in das Vereinsheim des ortsansässigen Schäferhundevereins ein. Der oder die Täter verschafften sich in der Zeit von Donnerstag, dem 04.02.2021, 17:30 Uhr, bis Samstag, dem 06.02.2021, 14:15 Uhr, durch Einschlagen eines Fensters, Zutritt zum Gebäude. Im Innern wurden gezielt Räumlichkeiten aufgesucht und Gegenstände entwendet. Die Gesamtschadenshöhe wird auf etwa 1000 Euro beziffert. Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382 9110 in Verbindung zu setzen. |pilek-MS

