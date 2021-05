Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Presseerstmeldung Hachenburg, L 281 - Schwerer Verkehrsunfall an der L 281 mit einer tödlich verletzten Person

Hachenburg (ots)

Am 12.05.2021, gegen 06:20 Uhr, ereignete sich in der Gemarkung Hachenburg, L 281, ein schwerer Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person. Die Polizei und Rettungskräfte sind vor Ort. Die Ermittlungen dauern derzeit an. Es wird nachberichtet.

