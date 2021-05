Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sicherstellung eines verkehrsuntüchtigen LKW

Rennerod (ots)

Am heutigen Montag, 10.05.2021 wurde in Rennerod gegen 16 Uhr nach einem Hinweis ein rumänischer LKW kontrolliert. Bei der Kontrolle fiel auf, dass das Bremssystem zum einen undicht, und zum anderen an den Rädern vollkommen überhitzt war. Der LKW wurde zu einer nahegelegenen Werkstatt eskortiert, wo dann die Ursachen für die Beeinträchtigung der Bremsen im Rahmen einer technischen Überprüfung festgestellt wurden. Aufgrund der hier zutage gebrachten gravierenden Mängel wurde die Weiterfahrt bis zur Instandsetzung untersagt.

