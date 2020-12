Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den Bereich Vechta

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Vechta: +++ Nach körperlicher Auseinandersetzung im Zitadellenpark zwei Tatverdächtige in Untersuchungshaft +++ Verdacht eines versuchten Tötungsdelikts

Wie bereits berichtet wurde, kam es in der Nacht zum 04. Juli 2020 im Zitadellenpark in Vechta zu Streitigkeiten unter zwei Personengruppen. Durch Angehörige wurde eine Person mit schweren Stichverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die genauen Tatumstände sowie die Täter waren zum damaligen Zeitpunkt noch unbekannt. Bereits in der Nacht erfolgten erste Zeugenbefragungen sowie eine Spurensuche und - sicherung am Tatort. Die Ermittlungen wurden fortgesetzt. Durch mehrwöchige und intensive Ermittlungen konnte ein Tatverdacht gegen eine fünfköpfige Personengruppe erhärtet werden. Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/4642740.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen kam es in der Nacht zum 04. Juli 2020 zu zwei zusammenhängenden Ereignisse im Zitadellenpark. Gegen 03.00 Uhr kam es zunächst zwischen zwei Personengruppen zu einer körperlichen Auseinandersetzung. An dieser sollen u.a. der zum späteren Zeitpunkt mit Messerstichen Verletzte sowie die späteren Haupttatverdächtigen beteiligt gewesen sein. Auslöser des Konflikts sei eine Beleidigung und ein anschließendes Wortgefecht gewesen. Eine Stunde später, gegen 04.00 Uhr, trafen die Personengruppen im Zitadellenpark wieder aufeinander. Fünf Tatverdächtige im Alter von 19 bis 26 Jahren sollen die Gruppe des Schwerverletzten gemeinschaftlich aufgesucht und angegriffen haben. Hierbei stehen zwei Haupttatverdächtige im Alter von 21 Jahren im Fokus. Ein Haupttatverdächtiger soll auf den 19-jährigen Mann, der in Steinfeld wohnt, eingeschlagen haben. Der zweite Haupttatverdächtige soll die Ablenkung ausgenutzt und auf den 19-Jährigen mit einem Messer eingestochen haben. Freunde des 19-Jährigen wollten ihm zu Hilfe kommen. Hierbei wurden ein 21-jähriger Mann, welcher in Steinfeld wohnt, und ein 19-Jähriger aus Vechta ebenfalls verletzt. Dem Schwerverletzten und seinen Freunden gelang es sich in einem PKW in Sicherheit zu bringen und zum Krankenhaus zu fahren. Hier wurde der 19-Jährige wenig später notoperiert.

Es konnte belastendes Beweismaterial zusammengetragen werden, sodass auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg beim Amtsgericht Vechta und Oldenburg zwei Untersuchungshaftbefehle wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts gegen die beiden Haupttatverdächtigen ausgestellt wurden. Der erste Haupttatverdächtige wurde am Sonntag, 20. September 2020, in Vechta vorläufig festgenommen. Nach der Vorführung vor einem Haftrichter wurde dieser einer Justizvollzugsanstalt zugeführt. Der zweite Haupttatverdächtige hielt sich bis vor kurzem vor den Strafverfolgungsbehörden verborgen. Dieser konnte nach von der Staatsanwaltschaft Oldenburg veranlassten, intensiven Zielfahndungsmaßnahmen des Landeskriminalamtes (LKA) Niedersachsen am Sonntag, 06. Dezember 2020, in Lohne vorläufig festgenommen werden. Hier kamen neben Einsatzkräften der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta zusätzlich Spezialeinsatzkräfte des LKA Niedersachsen, Einsatzkräfte der Zentralen Polizeidirektion sowie der Diensthundeführergruppe zum Einsatz. Nach der Vorführung vor einem Haftrichter befindet sich der zweite Haupttatverdächtige ebenfalls in einer Justizvollzugsanstalt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Nadine Luttmann, PKin

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell