Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Vechta- Diebstahl in/aus PKW

Zwischen Montag, 14. Dezember 2020, 14.30 Uhr, und Dienstag, 15. Dezember 2020, 05.20 Uhr, kam es in der Messerschmittstraße zu einem Diebstahl. Ein unbekannter Täter verschaffte sich Zutritt zu einem schwarzen VW Passat und entwendete aus diesem ein fest verbautes Infotainmentsystem. Der PKW war am Straßenrand abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Vechta- PKW beschädigt

Am Dienstag, 15. Dezember 2020, zwischen 07.30 Uhr und 10.00 Uhr, kam es in der Theodor-Heuss-Straße zu einer Sachbeschädigung. Ein bisher unbekannter Täter zerkratzte einen grauen VW Polo. Dieser war auf einem Seitenstreifen an der Theodor-Heuss-Straße Ecke Am Brook geparkt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel. 04441-9430).

Damme- Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Am Mittwoch, 16. Dezember 2020, gegen 01.45 Uhr, kam es im Ohlenbergsweg zu einem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Ein 45-jähriger Mann aus Damme sollte zur Durchsetzung eines Platzverweises in Gewahrsam genommen werden. Hierbei leistete der alkoholisierte 45-jährige erheblich Widerstand. Zudem bedrohte und beleidigte er die polizeilichen Einsatzkräfte. Unter dem Einsatz von Pfefferspray konnte der 45-Jährige überwältigt werden. Anschließend wurde er dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt. Es folgte weiterhin die Entnahme einer Blutprobe. Die Polizeibeamten wurden nicht verletzt. Gegen den 45-Jährigen wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Lohne- Corona-Verstöße

Am Dienstag, 15. Dezember 2020, führten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte Kontrollen hinsichtlich der Einhaltung der Maskentragepflicht im Bereich Lohne durch. Hierbei konnten die Beamten Personen feststellen, die gegen die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung verstießen. Neben Ansprachen und geführten Gesprächen leiteten die Beamten neun Bußgeldverfahren ein. Bei den Betroffenen handelte es sich um Personen im Alter von 15 bis 68 Jahren aus den Bereichen Lohne, Goldenstedt und Visbek. Zudem wurde gegen einen 17-Jährigen aus Lohne ein weiteres Bußgeldverfahren eingeleitet, da dieser gegenüber den Polizeibeamten falsche Personalien angegeben hatte.

Vechta- Corona-Verstoß

Am Dienstag, 15. Dezember 2020, gegen 22.00 Uhr, stellten Polizeibeamte eine fünfköpfige Personengruppe in der Münsterstraße auf einem Parkplatz hinter einer Tankstelle fest. Eine Überprüfung ergab, dass die 19 bis 29 Jahre alten Personen aus Dinklage, Drebber, Wetschen und Barnstorf aus unterschiedlichen Haushalten stammten. Von allen angetroffenen Personen wurde weder der Mindestabstand eingehalten noch eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen. Es wurde ein Platzverweis ausgesprochen. Ein Bußgeldverfahren wurde eingeleitet.

Dinklage- Verkehrsunfall/ Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 15. Dezember 2020, gegen 16.40 Uhr, kam es in der Drostestraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 51-jähriger Fahrer, welcher in Dinklage wohnhaft ist, fuhr mit einem PKW samt Anhänger von einem Grundstück auf die Drostestraße. Nach wenigen Metern auf der Straße fiel das Kupplungsschloss des Anhängers, das auf der Deichsel vergessen worden war, auf die Fahrbahn. Eine nachfolgende 47-jährige PKW-Fahrerin aus Vechta fuhr über das Schloss, sodass Sachschaden entstand. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der 51-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zum Führen des PKW-Anhänger Gespanns war. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

