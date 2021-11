Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für den Nordkreis vom 12./13.11.2021

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Verkehrsunfall mit Hund Am 13.11.2021, gg. 03:14 Uhr befuhr eine 53-Jährige Friesoytherin mit ihrem Pkw die Friesoyther Straße in Richtung Markhausen. In Höhe des Ellerbrocker Rings lief ein Hund auf die Fahrbahn und kollidierte mit dem Pkw. Der Hund lief anschließend davon und konnte trotzt Absuche nicht aufgefunden werden. Am Pkw entstand Sachschaden. Zeugen bzw. der Hundehalter werden gebeten sich bei der Polizei in Friesoythe unter 04491-93160 zu melden.

