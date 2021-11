Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl eines Pedelec-Akkus

Am Samstag, 13. November 2021, zwischen 08.55 Uhr und 22.10 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter den Akku eines schwarzen VIKTORIA Pedelecs eines 27-Jährigen aus Cloppenburg. Das Fahrrad befand sich zum Tatzeitpunkt im Fahrradständer auf dem Bahnhofsgelände. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cappeln - Verleumdung

Zwischen Samstag, 13. November 2021, 23.00 Uhr, und Sonntag, 14. November 2021, 08.00 Uhr, warfen bislang unbekannte Personen - vermutlich aus einem PKW heraus - im Bereich zwischen Sevelten und Cloppenburg Flugzettel mit verleumdendem Inhalt an den Straßenrand bzw. auf den Gehweg. Bereits einen Tag zuvor hatten bislang unbekannte Täter diverse Flugblätter mit verleumderischen Inhalten in einen Briefkasten eines 36-Jährigen in der Dorfstraße in Lastrup OT Kneheim gesteckt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup unter Tel.: (04478) 958600 entgegen.

Cappeln - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 12. November 2021, kam es um 06.55 Uhr auf der Cappelner Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein 37-jähriger Fahrzeugführer aus Cloppenburg befuhr die Cappelner Straße aus Richtung Sevelten kommend in Fahrtrichtung Cappeln. In entgegengesetzter Richtung fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem bislang unbekannten PKW. Im Streckenverlauf kam es im Bereich einer Rechtskurve zu einer Berührung der Außenspiegel beider PKW, weil der Unfallverursacher den Kurvenbereich geschnitten hatte. Am PKW des 37-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von 250 Euro. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cappeln unter Tel.: (04478) 958600 entgegen.

Essen (Oldenburg) - Tuning

Am Sonntag, 14. November 2021, wurde gegen 13.10 Uhr auf dem Parkplatz beim Solebad ein 36-jähriger Fahrzeugführer aus Essen (Oldenburg) festgestellt, welcher sein Fahrzeug mit einem unzulässigen US-Standlicht ausgestattet hatte. Zudem hatte er die Rückleuchten, sowie die hinteren Seitenscheiben und die Heckscheibe des PKW foliert. Durch diese bauartlichen Veränderungen war die Betriebserlaubnis für den PKW erloschen. Es wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt.

Lastrup - Verkehrsunfall in Folge Trunkenheit

Am Sonntag, 14. November 2021, kam es um 15.15 Uhr auf der Kneheimer Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 33-Jähriger aus Essen (Oldenburg) befuhr gemeinsam mit einem 41-jährigen Mitfahrer, ebenfalls aus Essen (Oldenburg) mit seinem PKW die Kneheimer Straße in Fahrtrichtung Hemmelte und kam in einer Linkskurve rechtsseitig von der Fahrbahn ab. Hierdurch verursachte er Sachschaden an einem Leitpfosten und an einem Baum. Der Unfallverursacher sowie sein Mitfahrer entfernten sich zunächst vom Unfallort, wurden jedoch fußläufig im Nahbereich unverletzt angetroffen. Im Zuge der polizeilichen Verkehrsunfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 33-Jährige unter Alkoholeinfluss stand und die am PKW angebrachten Kennzeichen für einen anderen Wagen ausgegeben waren. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,35 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 3000 Euro.

Garrel - Verkehrsunfall

Am Sonntag, 14. November 2021, kam es um 05.00 Uhr auf der Böseler Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 34-Jähriger aus Garrel befuhr mit seinem Pkw die Böseler Straße aus Richtung Garrel kommend in Richtung Bösel. In einer Rechtskurve kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab. Er überfuhr dabei zwei Verkehrszeichen. Auf einem angrenzenden Feld überschlug sich der Pkw und blieb auf dem Feld liegen. Im Zuge der polizeilichen Verkehrsunfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 34-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Der 34-Jährige blieb unverletzt. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 8500 Euro.

Garrel - Verkehrsunfallflucht

Um 15.25 Uhr kam es auf der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall: Ein 18-jähriger Verkehrsteilnehmer befuhr mit seinem PKW die Hauptstraße in Garrel, als ihm ein bislang unbekannter Fahrzeugführer entgegenkam und seinen schwarzen Pkw in Richtung der Fahrbahn des 18-Jährigen lenkte. Der 18-Jährige wich daraufhin nach rechts aus und streifte den Bordstein mit den Felgen, wodurch Sachschaden in Höhe von 2000 Euro entstand. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle.

