POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariats Friesoythe für den Nordkreis vom 13./ 14.11.2021

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Sachbeschädigung In der Zeit zwischen dem 11.11.21 und 13.11.21 wurden mehrere Waggons der Museumseisenbahn in der Bahnhofstraße durch Unbekannte mit Graffitis beschmiert. Dadurch entstand Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei in Bösel unter 04494-922620 entgegen. Saterland/ Sedelsberg - Kennzeichendiebstahl In der Zeit zwischen dem 12.11.21 und 13.11.21 wurde das amtliche Kennzeichen CLP-DW 504 von einem geparkten Pkw entwendet. Der Pkw befand sich auf einem Pendlerparkplatz an der B401. Hinweise nimmt die Polizei im Saterland unter 04498-923770 entgegen. Bösel - Verkehrsunfall mit Trunkenheit Am 14.11.21, gg. 05 Uhr befuhr ein 19-Jähriger aus der Gemeinde Bösel mit einem Pkw die Straße "Am Kirchplatz". Beim Abbiegen auf die "Friesoyther Straße" kam er von der Fahrbahn ab und im Seitenraum zum Stehen. Der Pkw wurde dabei beschädigt. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der junge Böseler unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Ein Test am mobilen Alkomaten ergab einen Wert von 2,26 Promille. Ihm wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet.

