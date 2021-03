Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ausweichmanöver führt zur Kollision mit einem Verkehrsschild

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Löffingen]

Am 02.03.2021, gegen 07:55 Uhr, befuhr ein Fahrzeuglenker die Auffahrt zur B 31 in Fahrtrichtung Donaueschingen. Seinen Angaben zufolge, musste er zwei Katzen ausweichen, welche zu diesem Zeitpunkt über die Straße liefen. Dadurch kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem sich am Fahrbahnrand befindlichen Verkehrsschild.

Der Unfallverursacher wurde durch die Kollision nicht verletzt. Ein entstandener Sachschaden belief sich auf insgesamt ca. 1.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell