Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Brandalarm in Klinik

Freiburg (ots)

Der Brandalarm löste am Dienstagabend, 02.03.2021, gegen 20:20 Uhr, in einer Klinik in Waldshut-Tiengen aus. Feuerwehr und Polizei rückten mit mehreren Einsatzfahrzeugen aus. Der Alarm wurde durch Rauchentwicklung aus einem Sozialraum aktiviert. Dort hatte ein Plastikteil auf einer eingeschalteten Herdplatte geschmort. Pflegekräfte konnten das Feuer selbst löschen. Es entstand weder Personen- noch Sachschaden.

