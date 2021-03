Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hohentengen: Solar-Weidezaungerät gestohlen - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Ein Solar-Weidezaungerät ist in der Zeit von Mittwoch bis Freitag, 24.-26.02.2021, an einer Weide bei Hohentengen-Bergöschingen gestohlen worden. Samt Bodenanker war es aus der Erde gerissen worden. Das Gerät hatte einen Neuwert von 500 Euro und ist schwarz mit einem grünen Rückenteil und rotem Schriftfeld. Es ist davon auszugehen, dass das Gerät bestimmungsgemäß an einer anderen Weide in Gebrauch ist. Der Polizeiposten Tiengen (Kontakt 07741 8316-283) bittet um sachdienliche Hinweise.

