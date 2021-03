Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Unfallflucht - VW Transporter von Lkw beschädigt - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Am Dienstagmorgen, 02.03.2021, ist ein geparkter VW Transporter in Bad Säckingen mutmaßlich von einem Lkw beschädigt worden. Der Lkw-Fahrer entfernte sich danach von der Unfallstelle. Gegen 08:15 Uhr hatte ein 36 Jahre alter Mann den Transporter auf dem Parkplatz eines Discounters in der Glarnerstraße abgestellt. Als er nach ca. 15 Minuten zurückkam, erkannte er einen frischen Schaden an der Fahrerseite und einen Lkw, der gerade den Parkplatz verließ. Aufgrund der zeitlichen Nähe kann eine Beteiligung nicht ausgeschlossen werden. Der Lkw hatte WT-Kennzeichen. Das Polizeirevier Bad Säckingen bittet Zeugen, sich zu melden (Kontakt 07761 934-0). Der Sachschaden am VW liegt bei rund 3000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell