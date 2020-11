POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für den Nordkreis vom 14./15.11.2020

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Harkebrügge - Einbruchdiebstahl in Rohbau In der Zeit zwischen 13.11.20, 18 Uhr und 14.11.20, 11 Uhr kam es in der Straße Beckhoff in Harkebrügge zu einem Einbruch in einen Rohbau. Durch Unbekannte wurden diverse Zubehörteile und Arbeitsmaterialien entwendet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Barßel unter 04499-922200 entgegen. Friesoythe - Verstoß gegen die Corona-Verordnung Am 15.11.20, gegen 00:40 Uhr wurde auf der Glaßdorfer Straße in Friesoythe ein Pkw kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass sich in dem privat genutzten Pkw drei Personen aus unterschiedlichen Hausständen befanden. Die Personen erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Friesoythe - Diebstahl aus Baufahrzeug Am 15.11.2020 zwischen 02 Uhr und 07:30 Uhr kam es auf einem Grundstück an der Bundesstraße in Friesoythe/ Schwaneburgermoor zu einem Diebstahl. Unbekannte entwendeten aus einem Firmentransporter diverse Werkzeuge. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter 04491-93160 entgegen.

