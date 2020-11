Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Vechta

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort Am Samstag, den 14.11.2020, in der Zeit von 12:15 Uhr bis 12:45 Uhr beschädigt ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer auf dem Parkplatz des famila-Marktes an der Falkenrotter Straße beim Fahren in eine / aus einer Parklücke einen dort geparkten PKW Opel Corsa. Anschließend entfernt er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Unfallverursacher liefern können, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizei in Vechta (04441-9430) zu melden.

Vechta - Exhibitionistische Handlungen Am Samstag, den 14.11.2020, wird gegen 13:03 Uhr, in dem "Darener Wald", auf Höhe des "Fladderkanals", auf dem Feldweg, durch eine Joggerin eine männliche, ca. 35-40-jährige, schlanke, bislang unbekannte Person, die Exhibitionistische Handlungen durchführte beobachtet. Die Polizei konnte den Täter am Tatort, wie auch im Nahbereich nicht mehr antreffen. Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Täter liefern können, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizei zu melden.

Vechta (OT Langförden) - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss Am Samstag, den 14.11.20, um 10.30 Uhr befuhr ein 26-jähriger Vechtaer mit seinen Pkw die B69, obwohl er unter den Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Drogenvortest konnte nicht durchgeführt werden, sodass eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt wurde.

Bakum - fahrlässige Körperverletzung durch Hundebisse / besondere Zivilcourage Am Samstag, den 14.11.20, um 09:41 Uhr wurde in Bakum an der Vechtaer Straße, im Bereich eines Ackers, ein 7-jähriges Kind aus Adendorf von zwei Rottweilern angegriffen und durch mehrere Bisse schwer verletzt. Nur durch das beherzte und selbstlose Eingreifen von Passanten konnte Schlimmeres verhindert werden. Gegen den Halter der beiden Rottweiler wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Holdorf - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort Zwischen Freitag, dem 13.11.20, 06:00 Uhr und Samstag dem 14.11.20, 11:30 Uhr wird der, in der Neuenkirchener Straße, im dortigen Parkstreifen geparkte Pkw VW Passat durch einen bisher unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Anschließend entfernt er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Unfallverursacher liefern können, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizei in Damme (05491-99936-0) zu melden.

Damme - Brand Am Samstag, den 14.11.20 wird von einem 35jährigen Dammer auf dem eigenen Grundstück ein Brennkorb mittels Brennspiritus angezündet. Die daneben befindliche Gartenhecke gerät durch die aufsteigenden Flammen in Brand. Der Brand kann durch die FFW Damme mittels Feuerlöscher gelöscht werden. Es kam zu keinem Personen- oder Gebäudeschaden.

Vechta - Trunkenheit im Straßenverkehr Am Sonntag, den 15.11.2020, gegen 00:10 Uhr, befuhr ein 26- jähriger Goldenstedter mit seinem E-Scooter die Vechtaer Straße, obwohl er unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,72 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen. Außerdem war der E-Scooter nicht pflichtversichert. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Führerschein beschlagnahmt und entsprechende Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

Lohne - Trunkenheit im Straßenverkehr / Fahren ohne Fahrerlaubnis Am Samstag, gegen 21.40 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Dinklager mit dem Pkw die Dinklager Straße. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss steht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,35 Promille. Des Weiteren war der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Die Halterin des Pkws, seine Frau, ließ die Fahrt zu. Gegen beide Personen wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

