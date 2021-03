Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Geisterfahrer auf der B3 - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstagabend, 02.03.2021, gegen 19.10 Uhr, kam es auf der B 3 in Höhe der ARAL-Tankanlage Beurer zu einem Vorfall, der von einem Motorradfahrer gemeldet wurde. Die 47-jährige Fahrerin eines Mercedes GLE befuhr die B 3 in Richtung Emmendingen und kam mit ihrem PKW auf die Gegenfahrbahn. Nach Angaben des Zeugen mussten entgegenkommende Fahrzeuge der falsch fahrenden Mercedes Fahrerin ausweichen. Das Polizeirevier Emmendingen (Tel.07641/582-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen und Fahrzeugführer, die durch das Fahrverhalten der Frau gefährdet wurden.

