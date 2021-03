Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Denzlingen: Sperriger Transport

Freiburg (ots)

Einen nicht ganz einfach gestalteten Transport hatte ein Lkw-Fahrer am Dienstag, gegen 12:30 Uhr, in Denzlingen durchzuführen. Er zog mit seinem Lkw einen sperrigen Kran durch die Berliner Straße und musste in eine Nebenstraße abbiegen. Um keine geparkten Autos zu beschädigen, musste der Lkw-Fahrer sehr vorsichtig um die engen Einmündungen manövrieren. Es gelang ihm, berührungsfrei an den für ihn ungünstig aber korrekt geparkten Autos vorbeizukommen; allerdings streifte der weit ausschwenkende Kran ein Straßenschild und blieb an einem Baum hängen. Der Sachschaden ist als verhältnismäßig gering einzustufen.

