POL-OS: Bad Essen - Papiermülltonne in Brand geraten

Bad Essen (ots)

Vor einem Mehrfamilienhaus in der Platanenallee brannte am Dienstagmorgen eine Papiermülltonne. Anwohner bemerkten das Feuer gegen 03.15 Uhr und versuchten den Brand zu bekämpfen. Als die Flammen erneut aufloderten, alarmierten sie die Polizei und die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Bad Essen, Eielstädt und Wittlage löschten schließlich den Brand und verhinderten Schlimmeres. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Ursache des Feuers auf. Im Zusammenhang mit dem Brand könnten zwei männliche Personen stehen, deren Stimmen die Bewohner des Hauses gegen 02.40 Uhr vernahmen. Zeugen, die Hinweise zu dem Brand oder den Unbekannten geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Bohmte, Telefon 05471/9710.

