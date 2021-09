Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Propangasflasche entwendet - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Samstagabend, zwischen 20.30 Uhr und 20.40 Uhr hat sich ein Unbekannter unerlaubt Zutritt zu einem Firmengelände in der Albert-Brickwedde-Straße verschafft. Der Täter beschädigte dabei ein Zaunelement des Grundstücks und nahm insgesamt zwei Propangasflaschen an sich. Mit dem Diebesgut flüchtete der Unbekannte vom Tatort. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können. Sie werden gebeten, sich unter 0541/327-3203 oder -2115 zu melden.

