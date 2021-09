Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - Pedelec in Oesede gestohlen

Georgsmarienhütte (ots)

Am Montagmorgen erlangten Unbekannte in der Teutoburger-Wald-Straße ein dunkelgraues Pedelec der Marke Fischer. Das 25-Zoll-Rad stand verschlossen an der Bushaltestelle "Obermeyer", als Diebe es zwischen 04.50 und 08 Uhr mitnahmen. Hinweise erbittet die Polizei in Georgsmarienhütte unter der Telefonnummer 05401/879500.

