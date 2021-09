Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte/Oesede: Zeugen und Ersthelfer nach Verkehrsunfall gesucht - 63-jähriger Pedelecfahrer lebensgefährlich verletzt

Georgsmarienhütte (ots)

Am Donnerstagvormittag, gegen 10.30 Uhr, ist es in Oesede zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 63-jähriger Pedelecfahrer lebensgefährlich verletzt wurde. Der Unfall ereignete sich möglicherweise im Bereich der "Schoonebeekstraße" oder der Straße "Im Spell". Nach bisherigem Ermittlungsstand wich der 63-jährige Georgsmarienhütter einem Fahrzeug eines Paketdienstes aus und stürzte anschließend von seinem E-Bike. Nach dem Sturz kümmerten sich vermutlich Passanten um dem älteren Herrn und legten diesem einen Verband an. Die Polizei sucht nun nach Zeugen oder den Ersthelfern, die dem 63-Jährigen nach seinem Sturz geholfen haben. Sie werden gebeten, sich unter 05401-879500 zu melden.

