Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeikommissariat Brake: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Delmenhorst (ots)

Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person in Huntebrück:

Am Freitag, den 27.08.2021, gegen 16:00 Uhr, beabsichtigte eine 66-jährige Frau aus Osterholz-Scharmbeck in Huntebrück mit einem Pkw von der L865 kommend nach rechts auf die B212 einzubiegen. Dabei übersah sie den vor ihr an der Eimündung verkehrsbedingt bremsenden 61-jährigen Pkw Führer aus Oldenburg und fuhr diesem auf. Durch den Zusammenstoß wurde der 24-jährige Beifahrer des 61-jährigen Pkw Führers leicht verletzt. Die Gesamtschadenshöhe an den Pkw wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Gegen die 66-jährige Frau wurde ein Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell