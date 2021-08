Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210806.1 Brunsbüttel: Betrunken mit dem Auto unterwegs

Brunsbüttel (ots)

Am Donnerstagabend hat eine Streife in Brunsbüttel einen Autofahrer kontrolliert, der in auffälliger Fahrweise unterwegs gewesen ist. Wie sich herausstellte, war der Mann betrunken. Er musste sich einer Blutprobenentnahme stellen.

Kurz nach 22.00 Uhr bemerkten Beamte in der Wurtleutetweute einen Wagen, der in übergroßem Bogen aus der Justus-von-Liebig-Straße kam. Die Polizisten entschlossen sich, das Auto zu überprüfen. Zunächst reagierte der Fahrer auf Anhaltezeichen nicht, sondern setzte seinen Weg in Schlangenlinien fort. Letztlich hielt er jedoch an, die Beamten stellten starken Alkoholgeruch bei dem Insassen fest. Ein Bier sei hierfür verantwortlich, so der Dithmarscher. Ein Atemalkoholtest lieferte allerdings ein Ergebnis von 1,88 Promille, worauf die Einsatzkräfte die Entnahme einer Blutprobe anordneten. Den Führerschein des 53-Jährigen und seine Fahrzeugschlüssel stellten die Polizisten sicher und fertigten eine Strafanzeige wegen der Trunkenheit im Verkehr.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell