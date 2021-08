Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210805.2 Büsum: Unbekannte zünden Mülltonnen an - Zeugen gesucht!

Büsum (ots)

In der Nacht zu heute haben Unbekannte in Büsum mehrere Mülltonnen in Brand gesetzt und damit einen Schaden in Höhe von etwa 300 Euro verursacht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Unbekannten geben können.

Kurz vor 01.00 Uhr ging in der Hafenstraße eine blaue Papierabfalltonne in Flammen auf, rund 30 Minuten später brannten in der Hans-Böckler-Straße eine Bio- und eine Papiertonne. Eine Suche nach den für die Feuer Verantwortlichen verlief negativ. Zeugen berichteten, im Bereich der Tatorte Stimmen von Jugendlichen vernommen zu haben.

Hinweise in dieser Sache nimmt die Polizei in Büsum unter der Telefonnummer 04834 / 95200 entgegen.

Merle Neufeld

