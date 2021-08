Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210804.3 Eggstedt: Schwerer Verkehrsunfall am Dienstagabend

Eggstedt (ots)

Am Dienstag hat sich in Eggstedt ein Unfall unter Alleinbeteiligung eines Fahrzeugs ereignet. Der Insasse erlitt bei dem Unglück schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus.

Um 22.50 Uhr war ein 56-Jähriger in einem Volvo auf der Straße Eggstedter Holz aus Richtung Schafstedt kommend in Richtung Tensbüttel unterwegs. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam der Mann mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr etwa 50 Meter durch einen Graben und prallte frontal gegen einen Baum. Hinweise auf einen vorangegangenen Alkoholkonsum lagen nicht vor, ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus.

An dem Unfallwagen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell