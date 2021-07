Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Alkoholisiert mit dem PKW unterwegs - Polizei bittet Radfahrer sich zu melden!

Lippe (ots)

Im Bereich der Fritz-Reuter-Straße fiel am Sonntag (27.06.2021) gegen 15.00 Uhr ein Mann auf, der alkoholisiert mit seinem grünen Opel Corsa unterwegs war. Dabei soll er nach Zeugenaussagen fast zwei Radfahrer angefahren haben, da er sie nicht beachtet habe. Der 41-jährige Detmolder konnte im Anschluss in seiner Wohnung angetroffen werden, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Polizei bittet nun die beiden Radfahrer sowie auch weitere Zeugen, die den Mann am Sonntagnachmittag mit seinem Opel bemerkt haben, sich beim Verkehrskommissariat Detmold unter der Rufnummer 05231/6090 zu melden.

