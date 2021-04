Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Hoher Sachschaden und ein Verletzter nach Auffahrunfall -#polsiwi

Kreuztal-Buschhütten (ots)

Am Montagmittag (26.04.2021) ist es in Buschhütten auf der Siegener Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 30-jähriger PKW-Fahrer war in Richtung Siegen unterwegs und wollte nach links abbiegen. Verkehrsbedingt musste er hierzu anhalten. Der nachfolgende 53-jährige Fahrer eines Kleintransporters erkannte die Situation zu spät und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Infolge des Zusammenstoßes verletzte sich der 30-Jährige leicht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Eurobereich.

