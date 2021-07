Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. 60-Jähriger randaliert in der Innenstadt.

Lippe (ots)

Der Mittwoch endete für einen 60-jährigen Randalierer aus Detmold im Polizeigewahrsam. Gegen 16.00 Uhr wurde die Polizei in die Bahnhofstraße gerufen, da der Mann dort stark alkoholisiert eine 20-jährige Frau anpöbelte, die auf einer Bank vor dem Bahnhof saß. Er trat gegen die Bank und versuchte die junge Frau zu schlagen, was ihm nicht gelang. Als sie sich entfernte, lief der Detmolder ihr hinterher und pöbelte weiter, bevor er sich schließlich in Richtung Innenstadt auf den Weg machte. Im Rahmen einer Fahndung konnte der 60-Jährige kurze Zeit später im Bereich des Schlossteiches angetroffen werden, wo er weitere Menschen beleidigte. Als er von den Beamt:innen angesprochen und aufgefordert wurde sich auszuweisen, verhielt er sich diesen gegenüber aggressiv und leistete den Anweisungen nicht Folge. Um weitere Straftaten des Mannes zu verhindern, wurde er in Gewahrsam genommen und auf die Polizeiwache Detmold gebracht.

