Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Personensuche im Stadtgebiet Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, dem 27.08.2021 wurde in Delmenhorst-Düsternort ein 4-jähriger Junge vermisst. Gegen 21:30 Uhr konnten seine Eltern ihn in ihrem Haus nicht mehr finden. Da die eigenen Suchmaßnahmen keinen Erfolg brachten, wurde gegen 21:50 Uhr die Polizei informiert. Schließlich wurde durch starke Polizeikräfte und dem Einsatz eines Polizeihubschraubers nach dem Kind gesucht. Auch der Einsatz eines Mantrailer Hundes sowie der Freiwilligen Feuerwehr waren eingeleitet worden, als man den jungen Mann schließlich schlafend in einem sogenannten "Kuschelsack" aufgefunden hat. Somit kam der Einsatz für alle zu einem glücklichen Abschluss. Sehr positiv war das festzustellende Engagement der Bevölkerung, da sich viele Freiwillige mit auf die Suche begaben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell