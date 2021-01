Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Straßenraub: Drei Täter überfallen 29-Jährigen - Polizei sucht Zeugen

UnnaUnna (ots)

Ein 29-Jähriger ist am Montagabend (04.01.2021) gegen 19.15 Uhr auf der Platanenallee in Unna von drei bislang unbekannten Tätern überfallen worden.

Der Geschädigte war zu Fuß in Richtung Bahnhof Königsborn unterwegs, als er plötzlich von hinten angegriffen wurde. Die Männer fixierten den Dortmunder am Boden und schlugen auf ihn ein. Unter Androhung weiterer Schläge und Tritte verlangten sie seine Geldbörse. Daraufhin händigte der Geschädigte sein Portemonnaie aus. Im Anschluss flüchteten die Täter in Richtung Kurpark. Der 29-Jährige wurde leicht verletzt, benötigte allerdings keine ärztliche Behandlung.

Der Dortmunder beschrieb die drei männlichen Personen wie folgt:

- 18-30 Jahre - 175-185 cm - normale Statur - dunkel gekleidet - schwarze Winterjacken mit Kapuzen

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Unna unter der Rufnummer 02303-921 3120 entgegen.

