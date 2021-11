Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Holdorf - Einbruchdiebstahl aus Schwimmbad

In der Zeit zwischen Freitag, 12. November 2021, 22.20 Uhr und 23.20 Uhr, versuchten zwei bislang unbekannte Täter gewaltsam in das Hallenbad in der Großen Eschstraße einzudringen.

Die Täter konnten wie folgt beschrieben werden: Beschreibung Täter 1):

- junger Mann, - ca. 20 Jahre alt, - dunkelhaarig, - dunkle, kinnlange, offene Haare, Sidecut, - blasser Teint, - sportlich,

Bekleidung: - helle Jacke, - dunkler Kapuzenpulli, - dunkle Jogginghose mit einem weißen Streifen am Hosenbein, - dunkle Nike-Turnschuhe mit weißer Sohle, - führt einen Tretroller mit sich.

2. Beschreibung Täter:

- junger Mann, - ca. 20 Jahre alt, - blonde Haare, Dutt auf dem Kopf, Sidecut, - blasser Teint, - schlank, - blonde Haare,

Bekleidung: - dunkle Jacke, - Tarnfleckhose, - weiße Turnschuhe - fährt mit einem Mountainbike. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf unter Tel.: (05494) 914200 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung

Am Sonntag, 07. November 2021, 00.00 Uhr und 09.00 Uhr, kam es in einem Restaurant in der Lindenstraße zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter zerstörten eine Fensterscheibe. Hierdurch entstand ein Sachschaden von 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Vechta - Verkehrsordnungswidrigkeit

Am Sonntag, 14. November 2021, wurde gegen 21.20 Uhr ein 22-jähriger PKW-Fahrer aus Vechta im Falkenweg festgestellt, welcher durch permanente Fehlzündungen lautstarke Knallgeräusche provozierte. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Damme - Diebstahl aus Transporter

Von Donnerstag, 11. November 2021, 23.00 Uhr, bis Samstag, 13. November 2021, 14.00 Uhr, parkte ein Transporter am Salvienweg, Höhe Hausnummer 9. Während dieses Zeitraumes drangen unbekannte Täter gewaltsam in das Fahrzeug ein, beschädigten dabei das Schloss am Kofferraum und entwendeten mehrere Werkzeuge. Der Gesamtschaden beträgt 7760 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Vechta unter Telefon: 04441/9430.

Bakum OT Vestrup - Verkehrsunfall

Am Montag, 15. November 2021, kam es um 02.15 Uhr auf der Hochelsener Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 36-jähriger Mann aus Cloppenburg befuhr die Landesstraße L837 aus Vestrup kommend in Richtung Lastrup, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam und in einen Straßengraben geriet. Am Pkw und im Wegeseitenraum entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Der 36-Jährige wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell