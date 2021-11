Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Schaden verursacht und sich anschließend entfernt

Bad Dürkheim (ots)

In der Zeit vom Samstag, 30.10.2021, 11.00 Uhr bis Sonntag, 31.10.2021, 14.25 Uhr streifte ein bislang unbekannter Pkw, den in der Straße "Im Röhrich" parkenden schwarzen Pkw Hyundai I30. Dieser wurde am vorderen linken Radkasten beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Verursacherfahrzeug machen können, sich mit der Polizei in Bad Dürkheim unter Tel.: 06322 963-0 oder via E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

