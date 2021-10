Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Trunkenheit im Verkehr

Neustadt/Weinstraße (ots)

Bei einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle am frühen Morgen des 30.10.2021, in der Maximilianstraße, in Neustadt, konnten die Beamten bei einem 42-jährigen Mann aus dem Kreis Bergstraße deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein Alkoholtest ergab wenig später einen Wert von 1,26 Promille. Die Autofahrt war damit für den Mann beendet. Zur Beweissicherung wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Ebenso wurde der Führerschein sichergestellt und mit dem Ziel der vorläufigen Entziehung der zuständigen Staatsanwaltschaft übersandt. Des Weiteren wird die ausstellende Fahrerlaubnisbehörde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

