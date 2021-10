Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Ex-Freundin greift zum Pfefferspay

Bad Dürkheim (ots)

Am 31.10.2021, um 00.45 Uhr kam es in Bad Dürkheim in der Bruchstraße zu einer gefährlichen Körperverletzung. Die 59 -jährige Beschuldigte aus dem Landkreis Bad Dürkheim suchte ihren Ex-Lebensgefährten auf und stellte dort die 56-jährige Geschädigte aus dem Landkreis Bad Dürkheim fest. Die Beschuldigte begann daraufhin die Geschädigte zu beschimpfen. Im Anschluss lief diese zu ihrem Pkw, nahm sich ihr Reizstoffsprühgerät und sprühte der Geschädigten ins Gesicht. Anschließend setzte sich die Beschuldigte in ihren Pkw und fuhr davon. Eine ärztliche Versorgung der Geschädigten war nicht erforderlich.

