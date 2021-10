Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Zwei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß

Mertesheim (ots)

Am Samstag, 30.10.2021 gegen 14:45 Uhr kam es zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw auf der L395 zwischen Mertesheim und Ebertsheim. Der 57-jährige Fahrer eines Renault Clio befuhr die L395 von Mertesheim kommend in Richtung Ebertsheim und geriet dort aus bislang noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr, wo er frontal mit einem entgegenkommenden 54-jährigen Fahrer eines Ford Kuga kollidierte. Beide Fahrzeugführer wurden zwar schwer, glücklicherweise jedoch nicht lebensgefährlich verletzt. Neben einem Rettungswagen war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Der Gesamtschaden wird auf ca. 20.000EUR geschätzt. Die L395 war für den Zeitraum der Unfallaufnahme für ca. 90 Minuten vollgesperrt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell