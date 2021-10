Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Einbruch in Lagerhalle

Ortsausgang Ungstein Richtung Erpolzheim, Erpolzheimer Straße (ots)

Im Zeitraum, Mittwoch 27.10. bis Freitag 29.10.21, durchschnitten bislang unbekannte Täter einen Maschendrahtzaun, gelangten auf das Gelände und brachen in eine freistehende Lagerhalle ein. Aus dieser entwendeten sie zwei Riffelblechplatten (1,2m x 2m und 1m x 1 m). Der Gesamtschaden wird auf ca. 300 EUR geschätzt.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen machen können, sich mit der Polizei in Bad Dürkheim unter Tel.: 06322 963-0 oder via E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell